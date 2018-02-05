وزير خارجية البحرين لتنظيم الحمدين: كلما سقطت لكم مؤامرة عدتم لتدويل الحرمين





كتب محمد تهامى زكى

أكد خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحرينى، أن فشل خطط نظام الحمدين وخلايا عزمى بشارة، جعلهم يعودون إلى قصة تدويل الحرمين.

وكتب بن أحمد، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "كلما فشلت لكم خطة وسقطت لكم مؤامرة، عدتم إلى حكاية تدويل الحرمين، اصمتوا فقد أضحكتم العالم".