وزير خارجية البحرين لتنظيم الحمدين: كلما سقطت لكم مؤامرة عدتم لتدويل الحرمين

وزير خارجية البحرين لتنظيم الحمدين: كلما سقطت لكم مؤامرة عدتم لتدويل الحرمينالإثنين، 05 فبراير 2018 07:42 م
وزير الخارجية البحرينى
كتب محمد تهامى زكى
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أكد خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحرينى، أن فشل خطط نظام الحمدين وخلايا عزمى بشارة، جعلهم يعودون إلى قصة تدويل الحرمين.
وكتب بن أحمد، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "كلما فشلت لكم خطة وسقطت لكم مؤامرة، عدتم إلى حكاية تدويل الحرمين، اصمتوا فقد أضحكتم العالم".
وزير خارجية البحرين
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