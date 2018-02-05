video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية البحرين لتنظيم الحمدين: كلما سقطت لكم مؤامرة عدتم لتدويل الحرمين

الإثنين، 05 فبراير 2018 07:42 م
وزير خارجية البحرين لتنظيم الحمدين: كلما سقطت لكم مؤامرة عدتم لتدويل الحرمين وزير الخارجية البحرينى


كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

أكد خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحرينى، أن فشل خطط نظام الحمدين وخلايا عزمى بشارة، جعلهم يعودون إلى قصة تدويل الحرمين.

 

وكتب بن أحمد، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "كلما فشلت لكم خطة وسقطت لكم مؤامرة، عدتم إلى حكاية تدويل الحرمين، اصمتوا فقد أضحكتم العالم".

وزير خارجية البحرين
وزير خارجية البحرين

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية البحرينى: على إيران الإلتزام بمبادئ حسن الجوار

وزير الخارجية البحرينى: حزب الله يسيطر بالكامل على لبنان

وزير الخارجية البحرينى معزياً شهداء الإمارات: قدموا أرواحهم فداءً لأشقائهم

وزير الخارجية البحرينى

خالد بن احمد

تنظيم الحمدين

العالم

تدويل الحرمين



لا تفوتك
وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة