وزير القوى العاملة يشهد ختام ندوة مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بالدقهلية

اليوم
وزير القوى العاملة يشهد ختام ندوة مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بالدقهليةالإثنين، 05 فبراير 2018 01:00 ص
وزير القوي العاملة، محمد سعفان
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
يشهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الاثنين، ختام فعاليات ندوة مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، التي تعقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى محافظة الدقهلية، وتنظمها الوزارة، بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، ومديرية القوى العاملة بالمحافظة، وبالتنسيق مع النقابات العمالية المعنية بقطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج ، بحضور المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي، وأحمد القلي مدير المديرية.
ويشارك في الندوة 150 من ممثلي الشركاء الاجتماعيين "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة" في 28 شركة كثيفة العمالة بالمحافظة.
وكان محمد عيسي وكيل وزارة القوى العاملة ، قد افتتح الندوة نيابة عن الوزير، وقال: إن الندوة تهدف إلي رفع الوعى لدى طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال "، وتعريفهم بقانون العمل والقوانين ذات الصلة وتوافقها مع المعايير الدولية والدستور المصرى، فضلا عن توعيتهم بالمخاطر والمشاكل التى تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج بهدف الارتقاء بالاستثمار البشرى والمادى معا فى جميع المجالات الإنتاجية والخدمية.
إضافة تعليق
كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة
"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة