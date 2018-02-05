وزير القوى العاملة يشهد ختام ندوة مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بالدقهلية





كتب محمود راغب

يشهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الاثنين، ختام فعاليات ندوة مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، التي تعقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى محافظة الدقهلية، وتنظمها الوزارة، بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، ومديرية القوى العاملة بالمحافظة، وبالتنسيق مع النقابات العمالية المعنية بقطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج ، بحضور المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي، وأحمد القلي مدير المديرية.

ويشارك في الندوة 150 من ممثلي الشركاء الاجتماعيين "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة" في 28 شركة كثيفة العمالة بالمحافظة.

وكان محمد عيسي وكيل وزارة القوى العاملة ، قد افتتح الندوة نيابة عن الوزير، وقال: إن الندوة تهدف إلي رفع الوعى لدى طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال "، وتعريفهم بقانون العمل والقوانين ذات الصلة وتوافقها مع المعايير الدولية والدستور المصرى، فضلا عن توعيتهم بالمخاطر والمشاكل التى تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج بهدف الارتقاء بالاستثمار البشرى والمادى معا فى جميع المجالات الإنتاجية والخدمية.