وزير الصحة يستقبل سفير الصين لتعزيز التعاون فى مجالات الصحة والدواء

وزير الصحة يستقبل سفير الصين لتعزيز التعاون فى مجالات الصحة والدواءالإثنين، 05 فبراير 2018 06:42 م
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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استقبل الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، سونغ أيقوة، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات الصحة والدواء، بحضور اللواء طبيب مصطفى أبوحطب، مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وذلك بالمعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء تناول التطرق إلى مشروع "مشتقات البلازما" القومى بعد أن تقدمت شركة صينية للشراكة فى هذا المشروع، لافتاً إلى أن السفير الصينى عرض على الوزير تاريخ الصين فى هذا المجال.
وأضاف "مجاهد"، أنه تقرر إرسال وفد من وزارة الصحة والسكان يشمل التخصصات المختلفة لمعاينة المصنع الذي تقدم بطلب المشاركة بالمشروع، مشيراً إلى أن الوفد سيعاين المصنع من حيث التجميع والتخزين والتصنيع، ومراجعة المعايير الدولية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن الشركة التي سيقع عليها الاختيار، ستعمل على تدريب العاملين بالمشروع الجديد ونقل تكنولوجيا التصنيع المتطورة.
يأتي هذا اللقاء بعد الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الصين.
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