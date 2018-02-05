وزير التعليم العالى يكرم مكتشف ديناصور الواحات وفريق العمل

وزير التعليم العالى يكرم مكتشف ديناصور الواحات وفريق العملالإثنين، 05 فبراير 2018 03:47 م
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
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كرم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الفريق البحثى مكتشف ديناصور الواحات برئاسة الدكتور هشام سلام، مدير مركز الحفريات بكلية العلوم جامعة المنصورة، منذ قليل، بمقر الوزارة.
وعثر الدكتور هشام سلام، الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا بجامعة المنصورة ورئيس مركز المنصورة الجامعي للحفريات الفقارية، مع فريق طبي من 5 باحثين، على هيكل ديناصور أطلق عليه اسم «منصوراصورص» ينتمي لسلالة إفريقية قديمة جدًا من العصر الطباشيرى منذ ما يقرب من 75 مليون سنة، فى الواحات الداخلة.
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