video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير البيئة يبحث الوضع البيئى لشركات الأسمنت وطرق التخلص من تراب "الباى باص"

الإثنين، 05 فبراير 2018 08:38 م
وزير البيئة يبحث الوضع البيئى لشركات الأسمنت وطرق التخلص من تراب "الباى باص" الدكتور خالد فهمى وزير البيئة


كتبت - أسماء نصار
إضافة تعليق

بحث الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، اليوم الإثنين، الوضع البيئى لمصانع الأسمنت وإمكانية زيادة نسبة الوقود البديل المشتق من المخلفات، وذلك فى إطار أنشطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والاتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية.
 
كما بحث وزير البيئة، مشكلة تراب "الباي باص" الناتج عن صناعة الأسمنت وطرق التخلص منه، وإمكانية إعادة التدوير وبديل الدفن وتقديم خطة تنفيذية للتصدى لتلك المشكلة.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير البيئة يستعرض مشكلات العاملين بالوزارة ومقترحات التطوير

وزارة الاسمنت

الباى باص

اخبار مصر

مصر اليوم

اخر الاخبار



لا تفوتك
عضو باتحاد الصناعات: أسعار السلع ستنخفض الفترة المقبلة

عضو باتحاد الصناعات: أسعار السلع ستنخفض الفترة المقبلة

صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين

صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين

الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد

الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة