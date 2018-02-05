وزير البيئة يبحث الوضع البيئى لشركات الأسمنت وطرق التخلص من تراب "الباى باص"

كتبت - أسماء نصار

بحث الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، اليوم الإثنين، الوضع البيئى لمصانع الأسمنت وإمكانية زيادة نسبة الوقود البديل المشتق من المخلفات، وذلك فى إطار أنشطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والاتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية.

كما بحث وزير البيئة، مشكلة تراب "الباي باص" الناتج عن صناعة الأسمنت وطرق التخلص منه، وإمكانية إعادة التدوير وبديل الدفن وتقديم خطة تنفيذية للتصدى لتلك المشكلة.