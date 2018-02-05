وزير الاتصالات: نظام إلكترونى لدعم "التأمين الصحى" تحت مظلته 100 مليون مواطن





كتبت: هبة السيد

قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصطلح نحو مجتمع رقمى هو الهدف الأسمى للتحول لمجتمع تكون فيه الخدمات أسهل للمواطن للحصول عليها، فهو نظام للدولة يمثل أهمية قصوى فى تقديم الخدمات المختلفة.

وأشار الوزير، فى لقاء صحفى مساء الإثنين، إلى أهمية التحول الرقمى فى خدمات مثل الخدمات الصحية و كيفية تطبيق القانون الخاص به ليكون نموذجا يمكن تقديمه، عبر نظام إلكترونى، لافتا إلى أن نحو 100 مليون مواطن سيكون له ملف صحى عبر هذا النظام.

وأشار إلى تعاون وزارة الاتصالات أيضا مع وزارة التعليم العالى للاستفادة من القاعدة الكبيرة للطلاب التى تبلغ نحو 23 مليون طالب و 56 مدرسة ما قبل التعليم الجامعى، علاوة على مليون ونصف مليون معلم غبر إدخال أدوات تكنولوجيا المعلومات الحديثة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأضاف أنه من ضمن استراتيجية 2025 إدماج زوى الاحتياجات الخاصة لاسيما أن 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن إدماجهم لن يقتصر على عام واحد فقط وإنما سنوات الاستراتيجية بالكامل.

وأشار إلى التعاون مع وزارة الكهرباء عبر توفير العدادات الذكية، فصلا عن أن الاستراتيجية تتضمن خدمات الدعم العينى والنقدى للوصول للمستحقين.