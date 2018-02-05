وزير الاتصالات: صادرات الخدمات التكنولوجية 3 مليارات و 62 مليون دولار





كتبت: هبة السيد

كشف المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات وصل إلى 3 مليارات و 62 مليون دولار، وفقا لتقرير مؤسسة IDC الدولية.

وتمتلك مصر مميزات تجعلها من الدول الواعدة لتقديم خدمات التعهيد مثل الشباب المدرب والتعدد اللغوى والموقع الجغرافى، حيث تمر بالأراضى والسواحل المصرية العديد من الكابلات البحرية، ودعم الحكومة المستمر لهذا القطاع الحيوى.

وتعمل الحكومة على التوسع فى هذه الخدمات عبر إنشاء مراكز للكول سنتر بالمناطق التكنولوجية الجديدة التى يتم انشائها بالمحافظات.

وتمتلك مصر مقومات تجعلها تحتل مكانة فى هذه الصناعة على الخريطة الدولية بما تتميز به من مناخ استثمارى ودعم حكومى للاستثمارات الأجنبية على وجه عام و دعم وزارة الاتصالات لجذب صناعة التعهيد إلى مصر على وجه الخصوص.

ومن الشركات العالمية المتواجدة فى مصر وتقدم خدمات التعهيد، اى بى ام، ومايكروسوفت، وتليبرفورمانس، وستيام، وفودافون، وفاليو، وغيرها من الشركات العالمية.