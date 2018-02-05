وزير الاتصالات: القطاع هو الأعلى نموا فى الدولة بنسبة تصل لـ 12.5%





كتبت: هبة السيد

قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يلعب دورا كبيرا فى التحول لمجتمع رقمى بمصر وذلك فى كافة القطاعات الخاصة بخدمات المواطنين.

وأضاف القاضى، فى مؤتمر صحفى مساء اليوم، أن الوزارة تعتمد بشكل أساسى على الشراكات المهمة فى القطاع الخاص، وتمثل الوزارة نموذجا ناجحا على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن الشراكة بين الوزارة و المجتمع المدنى قديمة سواء جمعية اتصال وغرفة تنمية صناعة الاتصالات والتكنولوجيا فى التواصل مع الشركات و العمل على الوصول باستراتيجيتنا نحو تحقيق التطور المنشود.

وأشار الوزير، إلى أن القطاع هو الأعلى نمو على مستوى الدولة يصل إلى 12.5%، وهو نمو لم يحدث من قبل، مؤكدا أن كل شركات القطاع وراء هذا النمو.

وأوضح أن القطاع يشارك فى الناتج القومى بنسبة تصل إلى نحو 3.5%، ويستهدف لزيادة هذه النسبة عبر استراتيجية تم عرضها على رئيس الجمهورية بخطط طموحة يمكن تحقيقها.