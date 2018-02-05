وزير الأوقاف يلتقى المفتى لبحث تعزيز التعاون فى مجال الدورات التدريبية

وزير الأوقاف يلتقى المفتى لبحث تعزيز التعاون فى مجال الدورات التدريبيةالإثنين، 05 فبراير 2018 02:32 م
وزير الاوقاف يستقبل المفتى
كتب لؤى على
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استقبل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز جميع جوانب التعاون بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، خاصة فى مجال الدورات التدريبية ومجالس الإفتاء، حيث أكد كل من وزير الأوقاف وفضيلة المفتى أهمية التوسع فى مجالس الإفتاء بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية بالتنسيق بين الجانبين.
كما رحب المفتى بالمشاركة في تقديم بعض المحاضرات العلمية الفقهية في الدورات التدريبية التي تقدم للأئمة، حيث تعتزم الوزارة عقد ثلاث دورات للأئمة المتميزين فى إطار برنامج "المستوى الخاص المتميز" الذى يمنح من يجتازه بنجاح زمالة الأوقاف المصرية.
وتشمل الدورات المقبلة :-
القضايا الطبية المعاصرة.
المعاملات المالية المعاصرة.
مفهوم تطبيق الشريعة.
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