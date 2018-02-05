وزيرة الهجرة تهنئ مصرية بالخارج لاختيارها أكثر امرأة ملهمة فى كندا





كتب محمود راغب

هنأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة داليا مصطفى؛ لاختيارها أكثر امرأة ملهمة حول كندا Fearless Woman of Inspiration Award من مؤسسة One Woman الدولية التى تهتم بقضايا المرأة والمجتمع، وتقيم حاليا عدة مؤتمرات عبر جميع أنحاء كندا لمناقشه قضايا المرأة ومحاور دعمها وتنميتها على كل الأصعدة مع تكريم للنماذج الرائدة التى أثرت وتركت بصمة في حياة النساء حول العالم وتفانت في دعمهم وتشجيعهم وتحفيزهم وإلهامهم.

وتعد داليا من نابهات مصر تستطيع، اللاتى شاركن فى مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، وتقدم برنامج "مصر بتتطور" عبر قناة الوزارة على اليوتيوب.

https://goo.gl/133qCm.

كما تعد الشافعي، أول امرأة مصرية وعربية يتم اختيارها ضمن كوكبة من الفضليات حول كندا لهذه الجائزة لدورها في العمل العام وخدمة المجتمع ومجال عملها المهني، باعتبارها مستشارة نفسية وخبيرة في تطوير الذات والتنمية البشرية وعلوم القيادة والتطوير ورئيس الأكاديمية الكندية لتطوير الذات.