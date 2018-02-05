وزارة الصحة تتحفظ على إصدار تراخيص عربات المأكولات وتطالب بالتأنى والدراسة

وزارة الصحة تتحفظ على إصدار تراخيص عربات المأكولات وتطالب بالتأنى والدراسةالإثنين، 05 فبراير 2018 02:31 م
لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
كتب محمود حسين
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أكدت مايسة حمزة، ممثلة وزارة الصحة باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة التأنى فى إصدار قانون تراخيص عربيات المأكولات فى الشارع والموافقة عليه، ودراسة الأمر بشكل دقيق.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للتعديل على القانون 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، ﻹصدار تراخيص لعربيات المأكولات برسوم حد أقصى 10 آلاف جنيه.
وأضافت ممثلة وزارة الصحة، أن هذه العربات متواجدة فى الشارع بدون أى ضوابط متعلقة بالسلامة الصحية والإشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، قائلة:"منعرفشى مصدر المياه اللى بيستخدموها إيه ...والمخازن اللى بيجيبوا منها الأكل".
ولفتت ممثلة وزارة الصحة، إلى أن متطلبات الحماية الغذائية غير متوفرة، ومن ثم يجب التأنى فى إصدار التراخيص لها .
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عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
sahla
اعملوا زي ما اوروبا وامريكا بيعملوا. يكون ليه سجل تجاري وتفتيش صحي علي الاكل ويكون رخصه مكتوب فيها اسم المكان والشارع اللي هيقف فيه. والباقي بئا هيكون دور الرقابه اللي هتفتش عليه. ثانيا ممكن ما يحتاجش مياه, لواستخدم اطباق من الورق المقوي او الالمنيوم ومعالق بلاستيك. ولو احتاج مياه ممكن في ترمس بلاستيك كبير ياخد منه للاستعمال البسيط. والباقي هيكون شغل الرقابه اللي هتمر عليه علي فترات للتاكد من جودة وصلاحية الاكل زي ما بيحصل بره. المسؤولين واضح انهم مش عاوزين يتعبوا ويفتحوا عليهم فتوحه تانيه, لسه هننزل الشارع ونفتش وتعب, احسن ما نطلعش تراخيص للحكايه ده