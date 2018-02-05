وزارة الصحة تتحفظ على إصدار تراخيص عربات المأكولات وتطالب بالتأنى والدراسة

أكدت مايسة حمزة، ممثلة وزارة الصحة باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة التأنى فى إصدار قانون تراخيص عربيات المأكولات فى الشارع والموافقة عليه، ودراسة الأمر بشكل دقيق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للتعديل على القانون 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، ﻹصدار تراخيص لعربيات المأكولات برسوم حد أقصى 10 آلاف جنيه.

وأضافت ممثلة وزارة الصحة، أن هذه العربات متواجدة فى الشارع بدون أى ضوابط متعلقة بالسلامة الصحية والإشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، قائلة:"منعرفشى مصدر المياه اللى بيستخدموها إيه ...والمخازن اللى بيجيبوا منها الأكل".

ولفتت ممثلة وزارة الصحة، إلى أن متطلبات الحماية الغذائية غير متوفرة، ومن ثم يجب التأنى فى إصدار التراخيص لها .