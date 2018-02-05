واشنطن تسعى لملاحقة شبكات حزب الله اللبنانى فى أمريكا اللاتينية

واشنطن تسعى لملاحقة شبكات حزب الله اللبنانى فى أمريكا اللاتينيةالإثنين، 05 فبراير 2018 04:38 ص
زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله
وكالات
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أعلنت الولايات المتحدة والأرجنتين أنهما ستعملان معا بشكل وثيق لوقف شبكات تمويل حزب الله اللبنانى فى أمريكا اللاتينية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، أنه تطرق إلى هذا الموضوع خلال زيارته بوينوس آيرس حيث أجرى محادثات مع نظيره الأرجنتينى خورخى فوري.
وقال تيلرسون: "بالنسبة إلى حزب الله فقد تناولنا فى مناقشاتنا التى شملت كل المنطقة، كيفية ملاحقة هذه المنظمات الإجرامية العابرة للأوطان التى تعمل بالإتجار بالمخدرات والبشر والتهريب وغسل الأموال، لأننا نرى أنها مرتبطة أيضا بمنظمات تمويل الإرهاب".
وأضاف: "ناقشنا بالتحديد وجود حزب الله فى هذا النصف من الكرة الأرضية، والذى من الواضح أنه يجمع الأموال لدعم نشاطاته الإرهابية"، متابعا: "لذا فانه أمر نتفق معا على ضرورة صده والقضاء عليه".
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