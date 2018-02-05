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هيئة مكتب "الأعلى للإعلام" تنتهى من مناقشة معايير تراخيص الصحف

الإثنين، 05 فبراير 2018 02:06 م
هيئة مكتب "الأعلى للإعلام" تنتهى من مناقشة معايير تراخيص الصحف الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام


كتب محمد السيد
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قال أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هيئة مكتب المجلس انتهت من مناقشة معايير تراخيص الصحف والمؤسسات الإعلامية، مضيفا أنه سيتم عرضها على المجلس فى اجتماعه بعد غد الأربعاء لمناقشته.
 
 
وأضاف أحمد سليم فى تصريحات صحفية له، أن هيئة مكتب المجلس الأعلى للإعلام بحثت اللوائح الداخلية للمجلس والتى انتهت من إعدادها اللجنة المشكلة من مسئولى الشئون المالية بالمجلس وممثلى وزارتى المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
 
 
واختتم أحمد سليم تصريحاته قائلا "تتضمن اللوائح النظام الداخلى للمجلس ولجانه المختصة والهيكل الإدارى الجديد له".
 

 


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