هالة السعيد: الحوكمة وتطوير الجهاز الإدارى هما العمود الفقرى للتقدم المؤسسى





مصطفى عبد التواب

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بأمس الأحد، ورشة تدريبية للمجموعة الأولى من متخصصى الموارد البشرية بالوزارات والهيئات، وذلك فى إطار برنامج الوزارة للإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى والسعى الحثيث لتعزيز كفاءة وقدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

حضر الورشة 25 شخصًا ممثلين عن عشر وزارات وهيئات، وذلك فى ورشة مغلقة تمتد فى الفترة ما بين الرابع إلى الثامن من فبراير.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن: "الوزارة تسعى لعقد مزيد من الدورات التدريبية التى تهدف إلى الارتقاء بكفاءة الموظفين بالدولة، وذلك فى إطار الحرص على تنفيذ برنامج الإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى، للنهوض بالجهاز الإدارى".



وأشارت وزيرة التخطيط إلى دعم الحكومة للوزارة فى تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسى والتطوير عبر تسهيل إصدار الإجراءات والتشريعات اللازمة لتنفيذ البرنامج مما يعمل على مكافحة الفساد الإدارى.

وأكدت أن الورشة تهدف إلى تدريب المختصين عن الموارد البشرية على كيفية إدارة الوحدات المستحدثة بكافة الوزارات والهيئات.

وأضافت هالة السعيد أن "الحوكمة وتطوير وتحديث الجهاز الإدارى هما العمود الفقرى للتقدم المؤسسى"، مشيرة إلى أن قانون الخدمة المدنية نص على تحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية، كما تضمن إجراءات تتناول السياسات المتعلقة بتحسين وحدات الموارد البشرية فى جميع أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور صالح الشيخ، نائب الوزيرة لشؤون الإصلاح الإدارى، أنه تم استحداث ثلاثة وحدات جديدة داخل وحدات الجهاز الإدارى، طبقًا لرؤية الإصلاح الإدارى، إحداها هى وحدة الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن عملية اختيار العاملين لإدارة وحدة الموارد البشرية مرت بثلاث مراحل؛ حيث تمت مخاطبة السادة الوزراء بترشيح من يرغب من العاملين، وتنطبق عليه الشروط، للعمل بتلك الإدارة.

وتابع "الشيخ" أن المرحلة الثانية شملت تقييم تلك العناصر فى عدد من المحاور منها الجدارات السلوكية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، فيما تضمنت المرحلة الأخيرة ترتيب المرشحين حسب نتيجة التقييم، والبدء فى تدريبهم ورفع كفاءتهم المهنية للعمل بتلك الإدارة، بما يتواكب مع الوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة فى الموارد البشرية.

تأتى الورشة التدريبية فى إطار برنامج بناء قدرات العاملين التى تنفذه الوزارة حيث تم تنظيم ورشة تدريبية لتعزيز قدرات مسئولى التخطيط فى كافة الوزارات الشهر الماضى إلى جانب ورش العمل التى تعقدها الوزارة لتعزيز قدرات الموظفين لإعداد موازنة البرامج والأداء لخطة عام 18/19.