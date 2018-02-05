موسكو: تعديل الاتفاق النووى الإيرانى فى ظل أجواء انعدام الثقة أمرا مستحيلا





(أ ش أ)

اعتبر سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية أن تعديل الاتفاق النووى الإيرانى وتحسينه يعد أمرا مستحيلا فى ظل أجواء انعدام الثقة المتبادلة بين واشنطن وطهران وتصعيد الضغوط الأمريكية على طهران .

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الإثنين، عن ريابكوف "إننا نشهد اتخاذ خطوات، لا تثير شكوكا فى التزام الولايات المتحدة بالاتفاق النووى فحسب بل وتعنى فى جوهرها زيادة الضغط على إيران ، فى هذه الظروف لا يمكننى أن أتصور إعادة إطلاق المفاوضات حول الاتفاق النووي".

وقال المسئول الروسى :"هناك عدد من المسائل والقضايا لا تمت بصلة لمضمون الاتفاق النووي، إلا أن الأمريكيين يصرون بقوة على إدراجها فى الأجندة الدولية، ويتهمون إيران بكل الخطايا وينتقدونها لقيامها بما نعتبره انعكاسا لسعى هذه الدولة إلى ضمان مصالحها الوطنية".

وجدد ريابكوف التحذيرات الروسية المتكررة من محاولة إعادة النظر فى بنود الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدى إلى نسف الاتفاق، ويفضى إلى عواقب وخيمة.