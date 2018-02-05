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موريتانيا والسعودية: توحيد المواقف فى القضايا الإقليمية الخاصة بالمجال الصحى

الإثنين، 05 فبراير 2018 06:30 ص
موريتانيا والسعودية: توحيد المواقف فى القضايا الإقليمية الخاصة بالمجال الصحى الملك سلمان عاهل السعودية


(أ ش أ)
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أكدت موريتانيا والسعودية على توحيد المواقف فى القضايا الإقليمية والعالمية الخاصة بالمجال الصحي.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن وزير الصحة الموريتانى الأستاذ الدكتور أبوبكر كان وقع مع نظيره السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مساء أمس الأحد فى الرياض على مذكرة تفاهم بين وزارتى الصحة فى البلدين، وذلك بتعليمات من قائدى البلدين الشقيقين الرئيس محمد ولد عبد العزيز وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأضافت أن الاتفاقية تنص على العمل على توحيد المواقف فى القضايا الإقليمية والعالمية الخاصة بالمجال الصحى والتنسيق المشترك لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالحج والعمرة والتعاون فى مجال الطب العلاجى وخاصة معالجة أمراض الكبد الفيروسية وزراعة الكلى، إضافة إلى أى مجال آخر ذى اهتمام بين الطرفين وتدريب الكوادر الطبية بالمستشفيات السعودية وتنظيم القوافل الطبية المتخصصة .

ونقلت الإذاعة الموريتانية اليوم الاثنين عن المدير العام للصندوق السعودى للتنمية الدكتور يوسف بن إبراهيم البسام، تأكيده على مواصلة تمويل المشاريع المقدمة من طرف وزارة الصحة الموريتانية وجعلها فى مقدمة الأولويات عند الصندوق السعودى للتنمية.


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المجال الصحى



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