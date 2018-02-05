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ملكة جمال بلجيكا تزور جناح مصر بمعرض السياحة ببروكسل..

منظمو رحلات بلجيكيون: السياحة الثقافية المصرية محور اهتمامنا

الإثنين، 05 فبراير 2018 04:34 م
منظمو رحلات بلجيكيون: السياحة الثقافية المصرية محور اهتمامنا ملكة جمال بلجيكا تزور الجناح المصرى بمعرض السياحة ببلجيكا


كتبت ميرفت رشاد
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شاركت هيئة تنشيط السياحة، عبر مكتبها السياحى بالعاصمة الفرنسية باريس، برئاسة الدكتور عادل المصرى، فى فعاليات المعرض السياحى الدولىsalon de vacance فى مدينة بروكسل ببلجيكا، الذى اختتم أعماله أمس الأحد، وهو من المعارض المهنية الجماهيرية المهمة، وشارك المكتب بجناح متميز يعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة والحديثة مع إبراز تنوع المنتج السياحى المصرى وتفرده وأبرز مناطق الجذب الجديدة.

جانب من المعرض السياحة الدولى فى بلجيكا
جانب من المعرض السياحة الدولى فى بلجيكا
 

وقال المستشار السياحى بباريس، فى تصريحات صحفية، إن فترة المعرض شهدت عقد عديد من اللقاءات المهنية المهمة مع كبرى منظمى البرامج والشركات السياحية ومراكز البيع، لبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، وتذليل كل العقبات التى يواجهونها ووضع الحلول المناسبة لها، لافتا إلى أن عددا من متخذى القرار أكدوا أهمية المقصد السياحى بالنسبة للسياح البلجيكيين، وما زال المنتج السياحى الثقافى محور اهتمامهم الأساسى، مشددا على أن دفع الحركة من السوق البلجيكية ما زال متوقفا على جودة الخدمة المتميزة المقدمة لهم، إذ يتميز السائح البلجيكى بأنه ذو معدل إنفاق مرتفع.

المعرض السياحى الدولى ببلجيكا
المعرض السياحى الدولى ببلجيكا

وأضاف "المصرى" أنه أجرى عددا من اللقاءات الإعلامية بالجناح المصرى لتأكيد استعداد مصر لاستقبال السائحين من كل دول العالم، وأن هناك تزايدا فى الحركة السياحية الوافدة لمصر، الأمر الذى يعكس الثقة فى المقصد السياحى المصرى، إضافة إلى ما تشهده مصر من تطور وطفرة فى عديد من المجالات.

دعا الدكتور عادل المصرى، ملكة جمال بلجيكا لهذا العام، وهى من أصل آسيوى، لزيارة الجناح المصرى، وقد لبت الدعوة على الفور، وحضرت، وجرى استقبالها بحفاوة كبيرة، مع إجراء العديد من اللقاءات الإعلامية لها بالجناح المصرى، الأمر الذى أثرى المشاركة بشكل كبير وإيجابى، بينما أعربت ملكة جمال بلجيكا عن رغبتها فى العودة مرة أخرى لزيارة مصر، التى زارتها من قبل، نظرا لعشقها لها.

جانب من المعرض السياحى الدولى ببلجيكا

جانب من المعرض السياحى الدولى ببلجيكا
 
وأوضح "المصرى" أنه بحث مع بعض متخذى القرار فى بلجيكا، إمكانية عقد المؤتمر السنوى المقبل لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية فى مصر، وشرح خطة التحرك التنشيطى للمكتب السياحى بباريس، المشرف على السوق البلجيكية، بالتعاون مع كل شركاء المهنة، وأبدى الجميع استعدادهم للتعاون بإيجابية خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أنه على هامش المعرض عُقد لقاء بحضور السفير خالد البقلى، سفير مصر فى بلجيكا، ومدير المكتب السياحى، ومديرة مكتب مصر للطيران، معMarie cecile مدير المتحف الملكى للحضارات، لبحث سبل التعاون لتنظيم معرض متنقل فى أنحاء بلجيكا لبعض الآثار المصرية، بالتعاون مع الجهات المعنية بمصر، كأحد أدوات الترويجية المهمة لمصر فى بلجيكا، نظرا لولع البلجيكيين بالحضارة المصرية القديمة.

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