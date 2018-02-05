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منظمة الفرنكوفونية: ختان الإناث يطال 3 ملايين فتاة سنويا

الإثنين، 05 فبراير 2018 07:19 م
منظمة الفرنكوفونية: ختان الإناث يطال 3 ملايين فتاة سنويا ختان الإناث


باريس (أ ش أ)
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وصفت المنظمة الدولية للفرنكوفونية، اليوم الاثنين، "الصمت" حيال ظاهرة ختان الإناث التى تطال سنويا ملايين الفتيات والنساء فى العالم بـ "الجريمة".

وقدرت المنظمة- فى بيان لها عشية اليوم العالمى لرفض ختان الإناث- عدد النساء اللائى تعرضن للختان بنحو 200 مليون، معتبرة أنه إذا كان هناك كل عام نحو 3 ملايين شابة وفتاة يقعن ضحايا لهذه الظاهرة فهذا يعنى إنها لا تزال مقبولة على نطاق واسع.

وذكر البيان أن المنظمة الدولية للفرنكفونية التى شاركت مع الأمم المتحدة فى صياغة أهداف التنمية المستدامة واعتمادها فى عام 2015، تذكر بأهداف القضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر أو القسري، وإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بحلول عام 2030.

ورأت الأمينة العام للمنظمة ميكائيل جان، أن "الصمت على هذا العنف الذى يلحق بالفتيات والنساء، والذى يضر بشدة بسلامتهن البدنية والنفسية وبصحتهن ولحقوقهن الأساسية، إنما يعد أيضا جريمة مثل هذه الممارسات نفسها".

واعتبرت "أن هذه الأشكال المتطرفة للتمييز تجاه الفتيات والنساء مهينة وعواقبها خطيرة"، داعية إلى التحرك على الفور من خلال التشريعات والعقوبات والتعليم والتوعية، منددة "بحالة التراخى السائدة بما فى ذلك فى الفضاء الفرنكوفونى وما يسببه ذلك من قوع مئات الآلاف من الضحايا من عام إلى آخر".

وأشادت الأمينة العامة للمنظمة بالبلدان التى اعتمدت، على نحو مثالى ومسؤول، تشريعات محددة لمكافحة الختان، وكذلك بمنظمات المجتمع المدنى التى تقوم بعمل ميدانى استثنائي، عبر الحوار الاجتماعي، للحد من هذه الممارسات.

وتعهدت ميكائيل جان بأن تواصل المنظمة تكثيف برامجها ذات الأولوية وإجراءاتها الاستراتيجية لصالح المساواة بين المرأة والرجل، والتصدى على نطاق واسع ضد جميع أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات والنساء.


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