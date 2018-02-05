مقتل 6 أشخاص عناصر الحشد الشعبى فى هجوم مسلح بالعراق

مقتل 6 أشخاص عناصر الحشد الشعبى فى هجوم مسلح بالعراقالإثنين، 05 فبراير 2018 06:02 م
قوات الحشد الشعبى
بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر محلى فى محافظة ديالى العراقية، اليوم الاثنين، بمقتل ستة من عناصر الحشد الشعبى فى هجوم مسلح استهدف نقطة أمنية شمال شرقى مدينة بعقوبة.
وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن مجموعة مسلحة هاجمت نقطة أمنية فى منطقة الحفاير جنوب حمرين شمال شرقى بعقوبة، ما أسفر عن مقتل ستة من عناصر الحشد الشعبى، فيما لاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة.
وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية نقلت الجثث إلى الطب الشرعى، فيما اتخذت إجراءات احترازية تحسبًا من هجمات أخرى.
وتتعرض نقاط أمنية فى بعض مناطق ديالى لهجمات مسلحة من بقايا تنظيم "داعش الإرهابى" بين فترة وأخرى.
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