مقتل شخص وإصابة 7 آخرين فى انفجار قنبلة جنوب غرب باكستان





إسلام آباد (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل شخص وإصابة 7 آخرين إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق فى جنوب غرب البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، عن ضابط الشرطة أفذال بولدى قوله إن القنبلة زُرعت بجوار صندوق للقمامة فى تقاطع طرق ببلدة "بنجكور" وتم تفجيرها عن بعد اليوم؛ ما أدى إلى إصابة 8 من المارة، لفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة لاحقا متأثرا بجراحه.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم.