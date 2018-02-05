video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 09:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل شخص وإصابة 7 آخرين فى انفجار قنبلة جنوب غرب باكستان

الإثنين، 05 فبراير 2018 07:05 م
مقتل شخص وإصابة 7 آخرين فى انفجار قنبلة جنوب غرب باكستان الشرطة الباكستانية


إسلام آباد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل شخص وإصابة 7 آخرين إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق فى جنوب غرب البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، عن ضابط الشرطة أفذال بولدى قوله إن القنبلة زُرعت بجوار صندوق للقمامة فى تقاطع طرق ببلدة "بنجكور" وتم تفجيرها عن بعد اليوم؛ ما أدى إلى إصابة 8 من المارة، لفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة لاحقا متأثرا بجراحه.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نجاة ضابط بارز بالشرطة الباكستانية من محاولة اغتيال فى كراتشى

الشرطة الباكستانية تنقذ 25 شخصا بعد تعرضهم للاحتجاز كرهائن

باكستان

اخبار باكستان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة