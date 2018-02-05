مصر تستضيف الجولة الخامسة للمشاورات السياسية مع منغوليا





كتب أحمد جمعة

استضافت وزارة الخارجية المصرية أمس الأحد، اجتماعات الجولة الخامسة للمشاورات السياسية بين مصر ومنغوليا، حيث ترأس الجانب المصري السفير خالد ثروت مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، بينما ترأس دافاسورين دامدينسورين وزير الدولة للشئون الخارجية الجانب المنغولى.

وتعد المشاورات السياسية بين مصر ومنغوليا، بمثابة آلية مراجعة لمجمل العلاقات الثنائية، حيث تم إيلاء اهتمام كبير بتطوير العلاقات الثقافية، وكذا سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات وتشجيع السياحة بين البلدين، إضافة إلى التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك في كافة المحافل والمنظمات الدولية للعمل سوياً من أجل جهود بناء السلم والأمن الدوليين.

وتناولت الاجتماعات أيضاً عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية، والتي تلعب مصر دورا بارزا فيها مثل جهود إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، فضلا عن الأوضاع فى كل من سوريا وليبيا واليمن.

كما أطلع الجانب المنغولى نظيره المصري على أهم التطورات المتعلقة بالأوضاع فى منطقة شرق آسيا.