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مصرع مواطن صينى وإصابة آخر فى حادث اعتداء بباكستان

الإثنين، 05 فبراير 2018 11:04 م
مصرع مواطن صينى وإصابة آخر فى حادث اعتداء بباكستان الجيش الباكستانى- أرشيفية


أ ش أ
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أعلن متحدث باسم الشرطة الباكستانية، أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على إثنين من الصينيين ، حيث لقى أحدهما مصرعه فيما أصيب الثان بجروح.

 

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة الباكستانية قوله " إن الحادث وقع فى مدينة كراتشى جنوب البلاد ، وأن الجناة فروا هاربين داخل سيارة بعد أن أطلقوا 9 رصاصات على المجنى عليهما".


وأضاف " إن المجنى عليهما يعملان بإحدى شركات الشحن فى كراتشى، وأن الحادث وقع أثناء قيامهما بشراء بعض المواد الغذائية". 

 


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