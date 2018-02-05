مصرع مواطن صينى وإصابة آخر فى حادث اعتداء بباكستان

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أعلن متحدث باسم الشرطة الباكستانية، أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على إثنين من الصينيين ، حيث لقى أحدهما مصرعه فيما أصيب الثان بجروح.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة الباكستانية قوله " إن الحادث وقع فى مدينة كراتشى جنوب البلاد ، وأن الجناة فروا هاربين داخل سيارة بعد أن أطلقوا 9 رصاصات على المجنى عليهما".



وأضاف " إن المجنى عليهما يعملان بإحدى شركات الشحن فى كراتشى، وأن الحادث وقع أثناء قيامهما بشراء بعض المواد الغذائية".