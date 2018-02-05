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مصرع مواطن تحت عجلات قطار بالمنوفية

الإثنين، 05 فبراير 2018 09:03 م
مصرع مواطن تحت عجلات قطار بالمنوفية قطار - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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لقى فنى بمدرسة البنات الحديثة ببركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، مصرعه، إثر تصادم قطار به بدائرة المركز.

تلقت مديرية أمن المنوفية إخطارا يوقوع حادث تصادم قطار بأحد الأشخاص على شريط السكة الحديد بجوار مزلقان الإسعاف بمدخل قرية طنبشا بدائرة المركز ووفاته.

بالانتقال والفحص تبين اصطدام القطار رقم 948 القادم من المنصورة  والمتجه إلى القاهرة ب "إ. أ. إ "  50 سنة، فنى بمدرسة البنات الحديثة بدائرة المركز ومقيم بها أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه، وتم نقله إلى مستشفى بركة السبع المركزى، وتم التحفظ الجثة بمشرحة المستشفى.

وبسؤال شقيق المتوفى عامل ومقيم بذات الناحية أقر بمضمون ما جاء بالفحص ونفى الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة و بالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.


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