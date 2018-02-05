مصرع عامل إثر انفجار أسطوانة أكسجين بمصنع فى المنيا

جثة - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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لقى عامل مصرعه، اليوم الاثنين، إثر انفجار أسطوانة أكسجين فى أحد المصانع بالمنيا.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا يفيد مصرع "محمد ش. ش" ٢٨ عاما، عامل بمصنع تعبئة أسطوانات أكسجين بالمنطقة الصناعية بدائرة مركز المنيا.
انتقل لمعاينة محل الواقعة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا و الرائد مصطفى عمر معاون أول مباحث مركز المنيا و فريق البحث الجنائى و النقيب محمود بدر و النقيب محمد عشيرى، ونقلت الإسعاف الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة .
و جاء بتقرير الدكتور هانى إسحق شحاتة مفتش صحة المنيا، حدوث الوفاة بسبب انفجار أسطوانة أكسجين تسببت فى تهشم و انفجار عظام الجمجمة و الوجه و تهتك و نزيف حاد بالمخ و فشل فى التنفس و بتر كامل للطرف العلوى والسفلى الأيسر و نزيف داخلى بالبطن و الحوض مع استبعاد الاشتباه الجنائى فى الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة و تولت النيابة العامة التحقيقات.
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