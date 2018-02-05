مصرع طفل غرقا بالرياح البحيرى فى المنوفية

مصرع طفل غرقا بالرياح البحيرى فى المنوفيةالإثنين، 05 فبراير 2018 08:16 ص
جثة - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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لقى طفل مصرعة غرقا إثر سقوطة بالرياح البحيرى بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية.
تلقت مديرية أمن المنوفية، اخطارا يفيد بتقدم "س . إ . ع" 39 سنه عاطل، يفيد بأنه أثناء قيام ابنه "إبراهيم" 4 سنوات، باللهو أمام المنزل سقط بالرياح البحيرى ولم يتمكن من إنقاذه ونفى الشبهة الجنائية.
تم تكليف قوات الإنقاذ النهرى بالبحث عن الجثة وانتشالها، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 896 إدارى مركز السادات لسنة 2018، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
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