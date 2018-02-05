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مصرع طفلة وإصابة شقيقتها فى حادث تصادم بأسيوط

الإثنين، 05 فبراير 2018 11:49 م
مصرع طفلة وإصابة شقيقتها فى حادث تصادم بأسيوط اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط


أسيوط - هيثم البدرى
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لقيت طفلة  مصرعها واصيبت شقيقتها مساء اليوم بعد أن صدمتهن سيارة بمدينة أبنوب بأسيوط .

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وصول بلاغ من الاهالى باصطدام سيارة  بطفلتين بمنطقة الساحة الشعبية بمدينة أبنوب .

وعلى الفور انتقلت سيارة الاسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث وتبين مصرع الطفلة "مروة محمد 4 سنوات واصابة شقيقتها أروى محمد 3 سنوات وتم نقل المتوفية الى مشرحة مستشفى أبنوب المركزى ونقل الطفلة المصابة إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج .

وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.


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