مصرع طفلة وإصابة شقيقتها فى حادث تصادم بأسيوط





أسيوط - هيثم البدرى

لقيت طفلة مصرعها واصيبت شقيقتها مساء اليوم بعد أن صدمتهن سيارة بمدينة أبنوب بأسيوط .

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وصول بلاغ من الاهالى باصطدام سيارة بطفلتين بمنطقة الساحة الشعبية بمدينة أبنوب .

وعلى الفور انتقلت سيارة الاسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث وتبين مصرع الطفلة "مروة محمد 4 سنوات واصابة شقيقتها أروى محمد 3 سنوات وتم نقل المتوفية الى مشرحة مستشفى أبنوب المركزى ونقل الطفلة المصابة إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج .

وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.