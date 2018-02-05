مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالمنوفية





المنوفية - محمود شاكر

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة بطريق بركة الأكسدة الطريق الصحراوى بمركز السادات بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة السادات بانقلاب سيارة ووقوع متوفٍ بطريق بركة الأكسدة الطريق الصحراوى دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب السيارة رقم " ب س 2385 " نقل، قيادة " ع. ع. إ " 33 سنه، سائق، ومقيم بدائرة مركز بدر بحيرة، وأسفر عنه وفاة مرافقه " س. خ. م " 45 سنة تباع ومقيم بدائرة مركز كفرالزيات غربية متأثرًا بإصابته وتم نقله إلى مستشفى اليوم الواحد بوادى النطرون، وإصابة قائد السيارة بشرخ بالصدر، وتم نقله إلى مستشفى السادات العام، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة كسر بقاع الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات .





