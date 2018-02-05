مصدر أمنى: خلاف على ميراث دفع شخصا لإطلاق النار على أخيه وابنه فى بولاق





كتب بهجت أبو ضيف

أكد مصدر بمديرية أمن الجيزة، إعداد الأكمنة للقبض على المتهم بإطلاق النار على شقيقه وابن شقيقه فى بولاق الدكرور، ما أسفر عن إصابتهما ونقلهما إلى المستشفى.

وأضاف المصدر أن المتهم دخل فى مشادة كلامية مع شقيقه المصاب، بسبب استغلال المصاب محلا تجاريا أسفل العقار الخاص بالعائلة، رغما عن المتهم، وتطورت المشادة لمشاجرة أشهر خلالها سلاحا ناريا وأطلق عيارا عليه، وأثناء محاولة ابن المصاب التدخل للدفاع عنه، أطلق عليه الجانى عيارا آخر ما أسفر عن إصابته وفر المتهم هاربا، وذكر المصدر أن الحالة الصحية للمجنى عليهما مستقرة.

وفى التفاصيل تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد إطلاق أعيرة نارية وإصابة شخصين بدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن تاجر أخشاب أطلق النار على شقيقه وابنه بسبب الخلاف على ملكية محل أسفل مسكن العائلة وفر هاربا.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، فى الوقت الذى يكف فيه رجال المباحث إجراء التحريات وإعداد الأكمنة للقبض على المتهم الهارب، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.