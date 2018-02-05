مصدر أمنى: القبض على 3 من العصابة المختطفة "طالبي كرداسة" بالجيزة

مصدر أمنى: القبض على 3 من العصابة المختطفة "طالبي كرداسة" بالجيزةالإثنين، 05 فبراير 2018 10:42 م
كلابش،ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه تم القبض على 3 من المتهمين التابعين للتشكيل العصابي للمتهم الهارب أحمد.ر الشهير بـ"بحر" المتورط فى خطف طالبين بكرداسة بالإضافة إلى أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى عدة جرائم، والشهير بأسطورة الإجرام.
وأضاف المصدر أنه جارٍ إعداد الأكمنة للقبض على المتهم "بحر" وشقيقه وعاطل لتورطهم فى خطف الطالبين "أنس عادل البيدق" و"على طه عدس" من قرية ناهيا بكرداسة، حيث تمكن رجال المباحث من ضبط 8 من المتهمين مرتكبى الجريمة، عقب تحرير الطالبين وإخلاء سبيلهما دون الحصول على الفدية المطلوبة التى بلغت مليونًا و100 ألف جنيه.
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