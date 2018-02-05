مسؤول عسكرى يمنى: قوات الجيش ستكون قريبا فى صنعاء





(أ ش أ)

تعهد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الفريق محمد المقدشى بأن تكون قوات الجيش الوطنى قريبا فى العاصمة صنعاء.

وأكد المقدشى، فى تصريحات نقلتها قناة (العربية)، أن الجيش الوطنى يقف على أطراف صنعاء وصعدة ، وسيكون قريبا فى العاصمة ؛ حيث تتوالى الإنتصارات فى مختلف الجبهات.

ولفت إلى أن العمليات العسكرية مستمرة وتسير وفق الخطط المرسومة ، حتى تحرير كافة الأراضى اليمنية من الميليشيات الحوثية ، مشددا على ضرورة رفع درجة الجاهزية والإستعداد للتحرك إلى أية جبهة كانت فى أرض الوطن.

ويخوض الجيش اليمنى بإسناد من قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن مواجهات عنيفة لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة ميليشيات الحوثى ، وسط تقدم ميدانى متسارع فى مختلف الجبهات، وتضييق الخناق على الميليشيات بشكل متزايد.