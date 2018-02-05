مد أجل الحكم على 36 متهما بتفجيرات حلوان لـ19 فبراير





كتب محمد عبد الرازق

أكد خالد المصرى المحامى، إن محكمة غرب القاهرة العسكرية، قررت اليوم، الاثنين مد أجل النطق بالحكم على 36 متهما، بتنفيذ عمليات إرهابية بمنطقة حلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بتفجيرات حلوان لجلسة 19 فبراير الجارى.

ويواجه المتهمون فى القضية رقم 5 جنايات غرب القاهرة العسكرية، لسنة 2016 المقيدة برقم 422 لسنة 2016، تهم الانضمام لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ببوابة حى حلوان وتفجيرات ماكينات صرف البنك الأهلى وماكينة صرافة أحد البنوك أمام الإدارة التعليمية، وماكينة صرافة بنك الإسكندرية.

وأحالت النيابة المتهمين عقب انتهاء التحقيقات، وبعد ضم القضيتين رقمى 422 و 431 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والتى أمر النائب العام بإحالتها للنيابة العسكرية للتحقيق فيها.

وحملت القضية رقم 5 جنايات غرب العسكرية لسنة 2016 للمحكمة العسكرية العليا، وضمت القيادى الإخوانى محمد كمال مسئول لجان العمليات النوعية والعناصر المسلحة التابعة لتنظيم الجماعة الإرهابية والمتوفى فى حادث تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء حملة أمنية للقبض عليه بمنطقة البساتين.