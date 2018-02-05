مدير أمن جامعة بنها: تشكيل لجنة لدراسة مطالب أفراد الأمن الإدارى المستبعدين





القليوبية نيفين طه

قال العميد وائل مكي مدير أمن الجامعة، إن جميع أفراد الأمن الإدارى العاملين بإدارة الجامعة يتم لهم التجديد سنويا وبموافقات من الجهات الأمنية، موضحًا أن المستبعدين 9 أفراد أمن ولكن تم استثناء واحد منهم من قرار الفصل لأنه يتم التحقيق معه فى أحد الوقائع فى الجامعة أمام النيابة وعقب الانتهاء من التحقيقات سوف يصدر له قرار فصل.

وأضاف مكى، أن الدكتور السيد القاضى شكل لجنة مكونة من الدكتور محمد أبو سالم مستشار رئيس الجامعة لشئون الوافدين، والدكتور رضا عبدالحليم وكيل كلية الحقوق، والدكتور عصام حنفى المستشار القانونى لرئيس الجامعة ووكيل كلية الحقوق، للاستماع لمطالب الأفراد المعتصمين ومدى قانونية رجوعهم للعمل.

كان قد تجمهرعدد من أفراد الأمن إدارى بجامعة بنها داخل مكتب رئيس الجامعة، وذلك بسبب فصلهم على خلفية عدم اكتمال أوراق تعيينهم.