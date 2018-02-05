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محافظ مطروح: "مجلة نور" توفر لأطفال مصر عوامل التنشئة السليمة

الإثنين، 05 فبراير 2018 05:51 م
محافظ مطروح: "مجلة نور" توفر لأطفال مصر عوامل التنشئة السليمة اللواء علاء أبوزيد محافظ مرسى مطروح


كتب لؤى على
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طالب اللواء علاء أبوزيد محافظ مرسى مطروح ، بتوسيع توزيع مجلة نور للأطفال ،التى تصدرها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، لتشمل كل الأطفال فى القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، مشيرا إلى أن المجلة تساهم فى غرس القيم الوطنية والأخلاقية، فضلاً عن التماسك الاجتماعي في نفوس النشء، مشيرا إلى أنها توفر كل عوامل التنشئة السليمة.
 
وأضاف "أبوزيد"خلال افتتاح المهرجان الإبداعي للوسائل التعليمية , الذي نظمته منطقة مطروح الأزهرية، أن المجتمع فى أشد الحاجة إلى مواصلة البناء والاهتمام والنهوض بجيل المستقبل ، والتي يعول عليها كثيرا في مسيرة التنمية .
 
أكد د.سالم عبد العاطى رئيس منطقة مطروح الأزهرية ،على دور الأزهر الشريف ومكانته العالمية تحت قيادة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهرالشريف وتبنيه لقضايا الأمة ، مشيرا إلى أن منطقة مطروح الأزهرية حصدت المراكز الأولى فى عدد من المسابقات الأزهرية على مستوى الجمهورية فى حفظ القرآن والإنشاد الدينى والشعر .
 
ذكر"عبد العاطي" أن مجلة  نور للأطفال تهدف إلى تقديم ثقافة تلائم هوية الطفل المصري والعربي، تحمل قيم الحق، والخير، والجمال المستمدة من جوهر الأديان السماوية.
 
وأوضحت المنسق الإعلامي لفرع المنظمة ، إلهام جلال ،أن حفل الافتتاح استعرض التعريف بأهداف مجلة نور وأقسامها المختلفة ومسلسلها التلفزيوني الضخم " نور وبوابة التاريخ" الذي يعرض فى رمضان المقبل ، كما تم عقد ورشة عمل فنية بمشاركة طلاب أزهر مطروح وتوجيه التربية الفنية .
 
حضر الافتتاح د. سامي شرف الدين رئيس الإدارة المركزية للكتب والوسائل التعليمية و د. عادل فؤاد مدير الوسائل التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية  ، وأحمد عبد البارى مدير إدارة الوسائل التعليمية بمنطقة مطروح الأزهرية وعدد من القيادات الدينية والتنفذية والشعبية وأعضاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر .
 
 

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