محافظ الدقهلية يفتتح منشآت تعليمية بطلخا بتكلفة 15 مليون جنيه

جاءت افتتاحات المحافظ، للمدارس بحضور على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس إبراهيم عبد الرحمن، رئيس فرع الأبنية التعليمية، عثمان السيد عثمان، رئيس مركز ومدينة طلخا، نواب البرلمان، محمود عياد، المتبرع بالمدرسة.

جدير بالذكر أن الافتتاحات الجديدة تأتى في إطار احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي فبراير 2018، والذى يوافق ذكرى انتصارات شعب الدقهلية على قوات الغزو الأوروبى عام 1250م في معركة المنصورة وتم أسر لويس التاسع قائد الحملات وإيداعه أسيرا بدار بن لقمان بالمنصورة حتى افتدته زوجته وما زالت دار بن لقمان ماثلة تشهد على عراقة وصلابة شعب الدقهلية ضد المستعمر وصد الهجمات الصليبية على مصر فى ذاك الوقت.

وفى المؤتمر الجماهيري بقريه كفر الطويلة أشاد الشعراوي، بالجهود الذاتية لمواطني الدقهلية وللمجتمع المدني بشكل عام، لما يقدمه من دعم ومساندة للدولة لرعاية وخدمة المواطن البسيط، بما يؤكد ويدعم التكافل المجتمعى ويعود بالأثر على مجتمع متكامل ومتلاحم لبناء الوطن.

وأشار المحافظ، إلى أن المشاركة المجتمعية لا تقتصر على التبرع المادي ولكنها تمتد إلى ضرورة أن يحافظ المواطن على ما تم إنجازه للاستمرار في تقديم الخدمة للمواطنين، مضيفا أنها تتمثل في رفع الأذى عن الطريق ومد يد العون للمحافظة على العلاقات الاجتماعية الطيبة بين أبناء المجتمع والمشاركة في التوعية بالقضايا المجتمعية لصالح المجتمع مثل محو الأمية وترشيد الاستهلاك وتنظيم الأسرة بالإضافة إلى المشاركة في أعمال النظافة لتوفير بيئة آمنة للجميع.

واستمع محافظ الدقهلية، خلال المؤتمر إلى مطالب واحتياجات مواطني القرية التي تمثلت في إنشاء مدرسة ثانوية بكفر الطويلة، استكمال خط الصرف الصحي الرئيسي بالقرية، إقامة مشغل للفتيات والأرامل وبدون عائل، ووعد بدراسة جميع المطالب من خلال الأجهزة التنفيذية المختصة والعمل على تحقيقها وفقا للإمكانات المتاحة.