محافظ الدقهلية: المعلم مفتاح التنمية لإعداده أجيالا رائدة فى شتى المجالات

ثمن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، جهود المعلمين فى جميع المنشآت التعليمية لما يبذلونه في سبيل إخراج جيل مثقف وواعٍ يحمل راية مصر عالية ولما يقدمونه من علوم متنوعة ومتعددة لأبنائنا الطلاب، سواء كانت علمية أو ثقافية أو أدبية وفنية أو سياسية لبناء عقول واعية بدورهم البناء نحو وطنهم وجيل قادر على تحمل المسؤولية وإرساء روح الانتماء للوطن منذ نعومة أظافرهم.

جاء ذلك خلال مشاركة الشعراوى، احتفال اللجنة النقابية للمعلمين بيوم المعلم المثالي بالإدارة التعليمية بطلخا بحضور على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، على مصطفى السملاوى، أمين نقابة المعلمين بالدقهلية، خيرى سيد أحمد إبراهيم، مدير عام إدارة طلخا التعليمية، سعد جمعه عبد الهادى، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بطلخا، عثمان السيد عثمان، رئيس مركز ومدينة طلخا، نواب البرلمان عن مركز طلخا ونبروه.

وأكد المحافظ، أن التعليم هو مفتاح تقدم الأمم والشعوب وسر النهضة الحضارية والاقتصادية للدول فبالعلم والتعليم تتلاقي الأمم والشعوب ويتم من خلاله الإطلاع علي ثقافة بعضهم البعض ونبذ العنف والقضاء علي الحروب وتبادل الخبرات في جميع المجالات الصناعية والتجارية مما يؤثر بالإيجاب على الحياة الاقتصادية لهذه الشعوب.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن المعلم هو مفتاح التنمية المستدامة في المجتمع لإعداده أجيال رائدة فى شتى المجالات الطبية والهندسية والعلمية والفنية والدينية فبدون المعلم لا نستطيع أن نخرج أجيال تستطيع بناء الوطن وحمايته والحفاظ عليه، مضيفاً أن المعلم عليه مسئولية كبيرة سواء كانت في إجادة العلم وتوصيله بالطريقة السليمة والصحيحة إلى الطلاب أو من خلال مراقبة أبنائه الطلاب، وأنه على دراية ووعى كامل بقدرات من يلقنهم العلم، مضيفاً :"قد تعلمنا فى المراحل التعليمية المختلفة روح الانتماء والتفكير وفن والقيادة وأن نكون فى خدمة الآخرين".

وكرم الشعراوى، عددا من المعلمين المتميزين بإدارة طلخا التعليمية بتسليمهم دروع التفوق والتميز، لحرصهم علي الارتقاء بالمنظومة التعليمية بمدارسهم.

وفي نهاية الاحتفالية قدمت نقابة المعلمين درع النقابة لمحافظ الدقهلية، تقديرا لدوره الرائد فى الاهتمام بالمعلم والمؤسسات التعليمية بالمحافظة.