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محافظ البحر الأحمر: ضخ المياه طوال اليوم فى سفاجا العام الجارى

الإثنين، 05 فبراير 2018 07:31 م
محافظ البحر الأحمر: ضخ المياه طوال اليوم فى سفاجا العام الجارى جانب من المؤتمر


البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن خلال العام الجارى، سيتم القضاء على نظام النوبات لضخ المياه بمدينة سفاجا، وسيتم ضخها طوال اليوم خلال العام الجارى.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال لقاء جماهيرى مع أهالى مدينة سفاجا، حضره قيادات المحافظة، أن يجرى العمل على تنفيذ مشروعات للمياه ومحطات تحلية بأغلب مدن المحافظة، لتحقيق التأمين المائى حتى 2030.

من جانبه أكد المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أن تكلفة مشروعات المياه والصرف الصحى الخاصة بالمناطق بديلة العشوائيات بمدينة سفاجا بلغت 30 مليون جنيه.

وأضاف صديق، أن محطة تحلية اليسر بمدينة الغردقة، التى تم تنفيذها بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 ألف م٣/يوم ستساهم فى تأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب بالإضافة إلى القضاء على نظام المناوبات وضخ المياه طوال الـ24 ساعة بمدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب، مضيفا أنه يجرى العمل الآن على استكمال بعض الشبكات والمشروعات لضخ المياه طوال اليوم للثلاث مدن قبل نهاية العام الجارى.

كان اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، تفقد مدينة سفاجا اليوم، وافتتح خلالها عددا من المشروعات من بينها التطويرات بالمدرسة الفكرية ومول تجارى وقام بتوزيع أجهزة تعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تفقد المحافظ مشروع حماية الشواطئ، ومساكن البديلة للعشوائيات، وكذلك مشروع المعهد النموزجى بسفاجا، بحضور اللواء هشام امنه رئيس مدينة سفاجا.


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