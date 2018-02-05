محافظ الإسماعيلية يفتتح محطة مياه الشرب وموقف سيارات الأجرة بقرية أبو خليفة





الإسماعيلية – جمال حراجى

افتتح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مشروع موقف سيارات الأجرة الجديد بأبوخليفة، والذى أقيم على مساحة 2100 متر مربع ويسع لـ50 سيارة ميكروباص أجرة، بالإضافة إلى عدد 9 محلات ودورات مياه وكافة الخدمات اللازمة لخدمة المواطنين، بلغت تكلفة إقامة الموقف الجديد نحو مليون جنيه، وذلك فى إطار استكمال خطة التطوير ورفع الكفاءة لكافة المنشآت الخدمية والمشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها بمحافظة الإسماعيلية بمختلف توابعها من المركز والمدن والقرى، رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والنائب عصام سعد منسى عضو مجلس النواب والعميد سامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب يرافقهم عيد عكاشة رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوخليفة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما قام محافظ الإسماعيلية بافتتاح أعمال رفع كفاءة وتطوير محطة مياه الشرب الرئيسية بأبوخليفة التى تم تطويرها مؤخرا، وإطلاق إشارة بدء التشغيل للمحطة، بعد أن تم تزويدها بأحدث وسائل وأنظمة تكنولوجيا معالجة مياه الشرب، وتزويد المحطة بـ18 فلتر من أحدث ماركات فلاتر تنقية المياه العالمية بطاقة تصريفية قدرها 100 متر مكعب يوميا وتصل تكلفتها إلى 4 ملايين جنيه.

ويعتبر هذا المشروع واحدا من أربع مشروعات معالجة للمياه، والتى يتم تنفيذها بمناطق أبو خليفة بقطاع القنطرة غرب، والمنايف بقطاع أبوصوير والبعالوة بقطاع التل الكبير، وسرابيوم بقطاع فايد بتكلفة اجمالية 16 مليون جنيه، بواقع أربعة ملايين جنيه لكل محطة منها، والتى تهدف إلى إنتاج مياه شرب على أعلى درجة من النقاء وقدرة إنتاجية عالية وتوفر فى الكهرباء والعمالة.

كما عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية اجتماعا تنسيقيا، لاستعراض ومناقشة ما تم تنفيذه من إجراءات واستعدادات لتنفيذ سيناريو التعامل مع الأزمة الخاص بالمحافظة والمقترح تنفيذه خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدا لتنفيذه أمام اللجنة الخاصة المكلفة بالاطلاع على سيناريوهات الأزمات الخاصة بالمحافظات، فى إطار متابعة تنفيذ وتفعيل خطة محافظة الاسماعيلية لمواجهة الأزمات والكوارث بمختلف أشكالها.

وأكد المحافظ خلال الإجتماع، على ضرورة تضافر كافة الجهود لخروج السيناريو بالصورة المثلى، واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة داخل المحافظة سواء الخاصة بهيئة قناة السويس، وكذلك القوات المسلحة، والتنسيق معها ومع جميع المدريات الخدمية المختلفة، لسرعه حل الأزمات ومواجهتها، استعدادا للتعامل مع أية ظروف طارئة ومتابعة مجريات الأمور، ومراقبة الأوضاع داخل المؤسسات الحكومية، وتفعيل التواصل مع كافة غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وتوابع المحافظة.