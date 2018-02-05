محافظ الإسماعيلية: فحص 8451 فدانا لتقنين أوضاعها وتشكيل لجنة لتحديد الثمن





الإسماعيلية – جمال حراجى

قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إن آخر موقف لملف تقنين الأراضى بالمحافظة، هو فحص 8 آلاف و451 فدان من إجمالى 13 ألف 468 فدان، سوف يتم تقنينها من خلال اللجنة المشكلة لتقنين الأراضى بالمحافظة.

وأشار المحافظ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم تلقى 323 طلب من المواطنين حتى الآن، وجارى فحص الطلبات المستحقة بالمساحات حسب الشروط التى نص عليها القانون 144 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء، كما تم تقديم 98 طلب تقنين بمساحة 3 آلاف فدان للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وهى الأرض التى تقع فى ولاية الهيئة، أما باقى المساحة المشار إليها فهى تقع فى ولاية المحافظة.

وأكد المحافظ، على أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة لتثمين الأرض وتقدير السعر لكل مساحة حسب الموقع الجغرافى والبنية الأساسية لكل قطعة، مشيرا إلى أن السعر سوف يتحدد بناء على تقرير اللجنه، ويتم إعلان المواطنين من أصحاب طلبات التقنين، ويسبق تحديد السعر توفير الاشتراطات اللازمة للتقنين ومنها الجدية فى الاستفادة من الأرض وأن تكون مثمرة لو كانت أراضى زراعية، وهناك لجان تعمل منذ فترة فى تحقيق هذه الاشتراطات، وتقدم تقارير بذلك، وبناء علية تتم الموافقة على طلب التقنين.

وأضاف المحافظ، أن طلبات التقديم لتقنين الأراضى مستمرة حتى 22 مارس القادم، وخلال هذة الفترة يتم قبول الطلبات من المواطنين وفحصها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعملية التقنين.