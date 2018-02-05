video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 09:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يشكل لجنة لمتابعة "تسرب غاز الكلور" قرب مجمع مدارس السيوف

الإثنين، 05 فبراير 2018 06:01 م
محافظ الإسكندرية يشكل لجنة لمتابعة "تسرب غاز الكلور" قرب مجمع مدارس السيوف محافظ الإسكندرية


الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

 كلف  الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ومدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ومدير الشؤون الصحية بتشكيل لجنة فورية والانتقال إلى مجمع مدارس السيوف  لمعاينة واقعة تسرب غاز الكلور بالقرب من مجمع المدارس و إعداد تقرير بما حدث.

و أشارإلى أنه  فور وصول بلاغ يفيد بوجود تسرب للكلور بجوار منطقة محطة مياه الشرب بالسيوف؛  أصدر المحافظ تعليماته بإخلاء مجمع مدارس السيوف كإجراء إحترازى للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأوضح المحافظ أنه وفقا للتقرير المبدئي لما حدث، فإن رائحة  الكلور حدثت نتيجة لانخفاض منسوب ترعة المحمودية إلى 42 سم وهو الأمر الذى أدى إلى ظهور الهبو الخاص بالحقن الأولى  للكلور بالترعة الذى تسبب في رائحة الكلور النفاذة.

و أشار  المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أنه لا يوجد أي تسرب  من أسطوانات أو خطوط الكلور الخاصة بمحطة السيوف ، وأن المحطة تتبع جميع إجراءات السلامة والصحة الخاصة بسلامة العاملين والمنشآت المحيطة والجانبية، وأكد أنه حاليا يتم تأهيل محطة السيوف على أعلى مستوى لتحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة في التشغيل من ألمانيا.

و أكدت آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أنه وفقا لتعليمات المحافظ تم إتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن و سلامة الطلاب إذ أخلت جميع المدارس بالمنطقة، وأشارت إلى أنه نظرا للحالة الصحية لبعض الطلاب حدثت 3 حالات اختناق بين طلاب مجمع المدارس، وتم نقلهم على الفور لمستشفى الطلبة وإسعافهم وخروج تلك الحالات بعد استقرار حالتهم الصحية فورا.

يذكر أنه وفقا لتعليمات المحافظ؛ انتقلت لجنة مشكلة من شركة مياه الشرب والمتابعة الميدانية بالمحافظة برئاسة أ. زينب عثمان مدير عام المتابعة، ولجنة أخري من مديرية الشؤون الصحية برئاسة مدير عام منطقة شرق الطبية لمعاينة البلاغ والوقوف على تباعات الموقف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إخلاء مجمع مدارس السيوف فى الإسكندرية بسبب تسرب غاز من شركة المياه

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

محافظة الاسكندرية



لا تفوتك
وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة