محافظ الإسكندرية يشكل لجنة لمتابعة "تسرب غاز الكلور" قرب مجمع مدارس السيوف





الإسكندرية جاكلين منير

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ومدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ومدير الشؤون الصحية بتشكيل لجنة فورية والانتقال إلى مجمع مدارس السيوف لمعاينة واقعة تسرب غاز الكلور بالقرب من مجمع المدارس و إعداد تقرير بما حدث.

و أشارإلى أنه فور وصول بلاغ يفيد بوجود تسرب للكلور بجوار منطقة محطة مياه الشرب بالسيوف؛ أصدر المحافظ تعليماته بإخلاء مجمع مدارس السيوف كإجراء إحترازى للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأوضح المحافظ أنه وفقا للتقرير المبدئي لما حدث، فإن رائحة الكلور حدثت نتيجة لانخفاض منسوب ترعة المحمودية إلى 42 سم وهو الأمر الذى أدى إلى ظهور الهبو الخاص بالحقن الأولى للكلور بالترعة الذى تسبب في رائحة الكلور النفاذة.

و أشار المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أنه لا يوجد أي تسرب من أسطوانات أو خطوط الكلور الخاصة بمحطة السيوف ، وأن المحطة تتبع جميع إجراءات السلامة والصحة الخاصة بسلامة العاملين والمنشآت المحيطة والجانبية، وأكد أنه حاليا يتم تأهيل محطة السيوف على أعلى مستوى لتحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة في التشغيل من ألمانيا.

و أكدت آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أنه وفقا لتعليمات المحافظ تم إتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن و سلامة الطلاب إذ أخلت جميع المدارس بالمنطقة، وأشارت إلى أنه نظرا للحالة الصحية لبعض الطلاب حدثت 3 حالات اختناق بين طلاب مجمع المدارس، وتم نقلهم على الفور لمستشفى الطلبة وإسعافهم وخروج تلك الحالات بعد استقرار حالتهم الصحية فورا.

يذكر أنه وفقا لتعليمات المحافظ؛ انتقلت لجنة مشكلة من شركة مياه الشرب والمتابعة الميدانية بالمحافظة برئاسة أ. زينب عثمان مدير عام المتابعة، ولجنة أخري من مديرية الشؤون الصحية برئاسة مدير عام منطقة شرق الطبية لمعاينة البلاغ والوقوف على تباعات الموقف.