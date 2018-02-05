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محافظة القاهرة: انتهاء المرحلة الأولى لجراج روكسى.. والتشغيل خلال شهرين

الإثنين، 05 فبراير 2018 08:17 م
محافظة القاهرة: انتهاء المرحلة الأولى لجراج روكسى.. والتشغيل خلال شهرين عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة


كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت مديرية الإسكان بالقاهرة، عن الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى من جراج روكسى الكائن بمصر الجديدة، مؤكدة أنه جارى تركيب أنظمة التشغيل الإلكترونية استعدادا للافتتاح، وأنه سيتم التشغيل التجريبى للجراج خلال شهرين.
 
يذكر أن جراج روكسي يعد أول جراج من نوعه يعمل بنظام ميكانيكى بالكامل مع إدارته أوتوماتيكياً دون الاعتماد على العنصر البشرى، وفقاً لأحدث الأنظمة الإلكترونية والسلامة البيئية والأمان، وجارى انشاؤه على 4 طوابق تحت الأرض بمساحة 10 آلاف متر مربع، ومن المقر أن يستوعب حوالى 1750 سيارة، بتكلفة 350 مليون جنيه، وسيعمل بنظام الـ«B.O.T».
 

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