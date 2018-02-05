محافظة القاهرة: استكمال إنارة 5 شوارع بحى عين شمس





كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس ألبير ألفونس رئيس حى عين شمس شرق القاهرة، أنه فى إطار خطة تطوير الشوارع واستكمال إنارة المظلم منها، تم مد كابل كهرباء لشارع ماهر بدوى وإنارة شارع الإنتاج، كذلك مد كابل كهرباء لشارع مصطفى حافظ لاستكمال إنارته، كذلك جارى العمل على إنارة شارع أحمد عصمت.

وفى السياق ذاته أكد رئيس حى عين شمس، فى تصريحات له أنه تم صيانة الأعمدة وإنارة شارع علي باشا أمام مدرسة بن خلدون الثانوية، كما تم إصلاح وصيانة شارع متحف المطرية بميدان النعام، وذلك للعمل على تقديم خدمة متميزة للمواطن وحفاظا على سلامته.