مجمعة التأمين على حوادث القطارات: 110 ملايين جنيه تعويضات خلال 15 عاما





رانيا فزاع

قال سيد سالم رئيس هيئة سكك حديد مصر خلال توقيعه برتوكول اليوم مع رئيس هيئة الرقابة المالية لزيادة قيمة التعويض عن حوادث مترو الأنفاق والقطارات لـ30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، إنه تم استحداث إشارات سريعة لقطارات ويتم العمل عليها الآن فى طرق بنى سويف وأسيوط ونجع حمادى والأقصر وبنها بورسعيد .

وأكد أن التحديث فى الإشارات سيمنع من وقوع الحوادث وهو أعلى درجة أمان على مستوى العالم ، وأشار إلى خطة لتطوير المزلقانات توفر درجة عالية من الآمان، وسيتم تطبيقها بالكامل عام 2021 .

وناشد قائدى المركبات بتوخى الحذر قبل عبور المزلقانات، منوها إلى أن ما يحدث من استخدام القوة من قبل سائقى التوك توك وبعض سائقى المركبات .

وطالب الركاب بالحفاظ على المال العام وسلامة القطارات سواء الزجاج أو المقاعد خاصة لأن السكك الحدية مجهدة على حد وصفه، وأن القطارات لا تأخذ وقتها الزمنى فى الصيانة بسبب ما تتعرض له من إهمال من الركاب .

وقال محمد أبو اليزيد رئيس مجمعة هيئة السكك الحديد والمترو بالاتحاد المصرى للتأمين والرئيس السابق للأهلية للتامين أنه تم إنشاء المجمعة منذ عام 2002 ، ويوجد بها منظومة لتأمين الركاب ودرست الهيئة والاتحاد وقتها مستويات الخطر محاولة توزيعها وفقا لبرتوكول بين مجلس الوزراء وهيئة الرقابة على التأمين .

وأضاف أبو اليزيد أن العقد منذ إنشاء المجمعة عام 2002 كان يدفع لكل متوفى 20 ألف جنيه ، وفى 2004 تم سحب قيمة 25 قرش على كل تذكرة عبور من كل بوابة طريق ،وتخضع المجمعة لقانون الإشراف على التأمين، وأن أقساط المجمعة لصرف التعويضات تتحملها هيئة مترو الأنفاق والسكك الحديدية من مخصصاتها وبعيدا عن الركاب الذين لا يتحملوا شئ، ويتم الحصول على قسط سنوى قدره16 مليون جنيه ستزيد إلى 19 مليون جنيه مع الزيتادة الجديدة

وصرفت المجمعة قيمة تعويضات منذ نشأتها عام 2002 وحتى يونيو 2017 قيمة 110 مليون جنيه للسكك الحديدية و5 مليون جنيه تعويضات للطرق ، وبلغت قيمة المخصصات الفنية 93 مليون جنيه ،وبلغ عدد الحوادث 10 آلاف و500 حادث، كما تم صرف تعويض لـ25 من ركاب قطار الاسكندرية

وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية انهم يحاولوا جذب استثمارات جديدة لسوق التأمين فى مصر ولا يقتصر الأمر فقط على إصدار تشريعات ولكن استثمارات جديدة، مؤكدا تفاؤله بقطاع التأمين عام 2018 لما له من دور هام فى الشمول المالى وإدرة المخاطر .

وقال حسنى عبد الله نائب رئيس سكك حديد مصر للشئون المالية إنهم يحرصون على توفير السلامة والأمان وإن كان التعويض لا يكفى وندرس زيادة التعويض ل 40 ألف جنيه فى الفترة القادمة ، مؤكدا أن أغلب الحوادث سببها خطأ بشرى، ولذا تعمل الهيئة على تطوير عناصر الأمان مشيرا على ان معدلات الأمان فى المترو أكبر منها فى السكك الحديدية ،وأنهم استحدثوا وسيلة جديدة للتأمين على العاملين بالسكك الحديدية وعددهم 52 ألف عامل و7 الالاف عامل بالإعارة ،كما أشار على أن مالية السكك الحديدية منهكة وتعريفة الركاب ضعيفة .

وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إنهم أعدوا دراسة اكتوارية عن طريق الاتحاد والمجمعة، لزيادة قيمة التعويض الذى ارتفع بنسبة 50% وهى زيادة كبيرة وإن كان المبلغ مازال ضعيفا وهو 30 ألف جنيه، مؤكدا على إعداد خطة لزيادته على 40 ألف جنيه فى الفترة القادمة .