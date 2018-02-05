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الإثنين، 05 فبراير 2018 08:55 م
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مجلس الوزراء الكويتى يعتمد اتفاقيتين مع تركيا وبنجلاديش

الإثنين، 05 فبراير 2018 08:20 م
مجلس الوزراء الكويتى يعتمد اتفاقيتين مع تركيا وبنجلاديش الرئيس التركى رجب طيب أردوغان


الكويت (أ ش أ)
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 اعتمد مجلس الوزراء الكويتى، اليوم الاثنين، اتفاقيتين موقعتين مع تركيا وبنجلاديش؛ لتجنب الازدواج الضريبى فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، وعلى رأس المال، ومنع التهريب المالى.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى أنس خالد الصالح - فى بيان صحفى - إن مجلس الوزراء اعتمد، خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم، مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين الحكومتين الكويتية والتركية؛ لتجنب الازدواج الضريبى فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.

وأضاف أن المجلس اعتمد أيضا مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتى الكويت وبنجلاديش؛ لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهريب المالى فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، مشيرا إلى أنه تم رفعهما لأمير البلاد لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

وتابع أنس خالد الصالح أنه تم أيضا اعتماد مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومتين الكويتية والتركية، بشأن التعاون فى مجال الصناعات الدفاعية، والمذكرات المتبادلة بين الطرفين فى هذا الشأن، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومتى الكويت وقيرغيزيستان، وتم رفعهما إلى أمير البلاد.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة كذلك على تعويض المتضررين من العسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة من 28 أبريل 2008، حتى 31 ديسمبر 2009؛ وذلك وفقا للآلية والضوابط المعتمدة بالجهات العسكرية، فضلا عن دراسة التوصية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛ حيث قرر المجلس الموافقة على اعتمادها وتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية. 


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