ليتوانيا تتهم روسيا بنشر صواريخ بالستية فى جيب كالينيجراد بالبلطيق





أ ف ب

اتهمت ليتوانيا، روسيا، الاثنين، بنشر صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية فى جيب كالينينجراد فى البلطيق، فى الوقت الذى تشهد العلاقات بين روسيا والغرب تصعيدا اعاد إلى الأذهان مرحلة الحرب الباردة.

وصرحت رئيسة ليتوانيا داليا غريباوسكايتى أن روسيا أجرت مناورات فى السابق فى كالينينغراد استخدمت فيها صواريخ من طراز "اسكندر"، لكنها هذه المرة نشرتها "بشكل دائم".

واعتبرت غريباوسكايتى أمام صحفيين أن نشر الصواريخ فى هذا الجيب على الحدود مع بولندا وليتوانيا، العضوان فى حلف شمال الأطلسي، يشكل خطرا على "نصف" العواصم الأوروبية.

وكانت روسيا أجرت فى 2016 مناورات مستخدمة هذه الصواريخ على ما يبدو ما أثار اعتراض الدول المجاورة فى الحلف الاطلسي.