video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 05:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

لمرورها بحالة نفسية سيئة.. إنتحار سائحة ألمانية داخل فندق سياحى بسفاجا

الإثنين، 05 فبراير 2018 02:14 ص
لمرورها بحالة نفسية سيئة.. إنتحار سائحة ألمانية داخل فندق سياحى بسفاجا اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر


البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

أقدمت سائحة إلمانية الجنسية على الانتحار شنقاً داخل حمام غرفتها بأحدى الفنادق السياحية، بمدينة سفاجا بعد مرورها بحالة نفسية سيئة، تم إخطار النيابة العامة وجارى إجراء معينة الجثة واتباع الأجراءات القانونية اللازمة .
 
تلقى اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء عصام العزب مدير مباحث المديرية، يفيد العثور على جثة سائحة ألمانية الجنسية، معلقة فى حبل داخل حمام الغرفة التي تقيم بها بأحد الفنادق السياحية بمدينة سفاجا.
 
وكشفت التحريات الأولية لمباحث شرطة السياحة، أن السائحة أقدمت على الإنتحار بعد مرورها بحالة نفسية سيئة، وقامت بشنق نفسها داخل حمام الفندق، وتم إخطار النيابة العامة لأجراء معاينة الجثة .
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طالبة تحاول الانتحار بمادة سامة لرسوبها فى امتحانات الإعدادية بالبحيرة

البحر الاحمر

اخبارمصر

اخبار الحوادث

انتحار سائحة المانية

سفاجا

مباحث البحر الاحمر



لا تفوتك
تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا

تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا

الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى

الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى

أوكيتل U18 هاتف نسخة طبق الأصل من أيفون X بسعر 160 دولارا

أوكيتل U18 هاتف نسخة طبق الأصل من أيفون X بسعر 160 دولارا

السفير البريطانى: محمد صلاح مولعها.. وقرار عدم إرساله إلى إسبانيا جيد

السفير البريطانى: محمد صلاح مولعها.. وقرار عدم إرساله إلى إسبانيا جيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة