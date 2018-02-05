لمرورها بحالة نفسية سيئة.. إنتحار سائحة ألمانية داخل فندق سياحى بسفاجا





البحر الأحمر - عماد عرفة

أقدمت سائحة إلمانية الجنسية على الانتحار شنقاً داخل حمام غرفتها بأحدى الفنادق السياحية، بمدينة سفاجا بعد مرورها بحالة نفسية سيئة، تم إخطار النيابة العامة وجارى إجراء معينة الجثة واتباع الأجراءات القانونية اللازمة .

تلقى اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء عصام العزب مدير مباحث المديرية، يفيد العثور على جثة سائحة ألمانية الجنسية، معلقة فى حبل داخل حمام الغرفة التي تقيم بها بأحد الفنادق السياحية بمدينة سفاجا.

وكشفت التحريات الأولية لمباحث شرطة السياحة، أن السائحة أقدمت على الإنتحار بعد مرورها بحالة نفسية سيئة، وقامت بشنق نفسها داخل حمام الفندق، وتم إخطار النيابة العامة لأجراء معاينة الجثة .