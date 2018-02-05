لبنان: التوافق فى بيروت واضح وكبير ومستمرون فى ذلك لمصلحة البلاد





بيروت (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، أن التوافق فى لبنان واضح وكبير ، مشيرا إلى ضرورة تمسك اللبنانيين بالوحدة الوطنية وتوحدهم حول الإستقرار والأمن.

وأضاف الحريرى ـ خلال استقباله اليوم أعضاء السلك القنصلى برئاسة عميد السلك جوزيف حبيس ـ " علينا المحاولة قدر الإمكان للعمل بشكل أفضل للقيام بالأعمال التى يمكن من خلالها أن خدمة لبنان إقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا ، خاصة أن البلد يعيش تحت ضغط النزوح السورى ومشاكل اقتصادية".

وتابع " نحن قادمون على مشاريع كبيرة كمؤتمر باريس الذى سيشكل إنطلاقة كبيرة للإقتصاد الوطنى وسيركز على تطوير البنى التحتية، كما أن هناك مؤتمر روما المخصص لتسليح وتدريب الجيش اللبنانى والقوى الأمنية الأخرى ، ومؤتمر بروكسل المخصص لموضوع النازحين السوريين".

من جانب آخر ، استقبل الحريرى وزير الدفاع اليونانى بانوس كامينوس والوفد المرافق فى حضور وزير الدفاع يعقوب الصراف واستعرض معه الأوضاع العامة والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين.

وكان الحريرى قد استقبل اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان اليزابيت ريتشارد واستعرض معها المستجدات والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.