كيف تتعامل مع المدمن والمتعافى؟..ورشة للصحة النفسية بمعرض الكتاب

كيف تتعامل مع المدمن والمتعافى؟..ورشة للصحة النفسية بمعرض الكتابالإثنين، 05 فبراير 2018 03:47 م
إدمان - أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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الإدمان من المشاكل التى نواجهها دائما فى المجتمع ، قد يكون ذلك بسبب إهمال الأهل أو أصدقاء السوء أو المشاكل النفسية والضغوط التى أدت إلى انحراف بعض الأشخاص وإدمان المواد المخدرة سواء الترامادول أو الحشيش او المخدرات.
وضمن فعاليات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التى تهتم بالأطفال والشباب وخصوصا المراهقين ، تنعقد اليوم ندوة عن الإدمان وأسبابه والدوافع التى آدت إلى ذلك وأعراضه وكيفية التعامل مع المدمن وقصص وتجارب المتعافيين من الإدمان.
ويدير الندوة مجموعة من الأطباء النفسيين وعلاج الإدمان ومنهم الدكتورة أمانى هارون والدكتور محمد خطاب، وذلك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، المقام بأرض المعارض بمدينة نصر في الفترة من 27 يناير حتى 10 فبراير من العام الحالي.
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