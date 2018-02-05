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الإثنين، 05 فبراير 2018 08:56 م
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قوات التحالف الدولى تعلن خفض قواتها فى العراق

الإثنين، 05 فبراير 2018 08:26 م
قوات التحالف الدولى تعلن خفض قواتها فى العراق التحالف الدولى


أ ف ب
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أعلن التحالف الدولى ضد المسلحين بقيادة واشنطن الاثنين، خفض عديد قواته فى 2018 فى العراق حيث خسر تنظيم داعش  معظم الأراضى التى كان سيطر عليها.

وقال التحالف فى بيان إن "وجودا مستمرا للتحالف فى العراق سيؤمن لكن بشروط تتماشى مع الحاجات وبالتنسيق مع الحكومة العراقية" من دون إعطاء أرقام لخفض عدد القوات.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت الجمعة الماضية، عن فتح تحقيق في وفاة أحد ضباط الجيش البريطانى - برتبة كابتن - المتواجدين فى العراق، فى إطار بعثة بريطانيا لدعم التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابى.

وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية - على موقعها الإلكتروني - أن الضابط البريطاني دين سبروتينج مات أمس الأول في قاعدة "عين الأسد" الجوية العسكرية حيث تتمركز قوات التحالف الدولي والقوات العراقية في محافظة الأنبار غرب بغداد.

 

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