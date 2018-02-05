قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابًا فلسطينيًا غرب جنين





وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، شابًا فلسطينيًا، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وصادرت دراجته النارية، وفق وكالة "واس" السعودية.

وقالت مصادر فلسطينية فى البلدة إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شعاع وليد أبو بكر، وصادرت دراجته النارية بعد اقتحامها بلدة يعبد ومداهمة منزل ذويه.