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قوات الأمن فى المالديف تقتحم المحكمة العليا

الإثنين، 05 فبراير 2018 08:18 م
قوات الأمن فى المالديف تقتحم المحكمة العليا قوات الأمن فى المالديف - أرشيفية


(رويترز)
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قال فيصل آدم المتحدث باسم المحكمة العليا فى جزر المالديف، إن قوات الأمن فى البلاد اقتحمت المحكمة، اليوم الاثنين، بعد ساعات من إعلان الرئيس عبد الله يمين حالة الطوارئ لمدة 15 يوما فى تصعيد لمعركة قانونية مع أكبر محكمة فى البلاد.

وكان يمين قد تحدى فى وقت سابق حكما من المحكمة بالإفراج عن تسعة زعماء معارضين مسجونين.

 

 


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